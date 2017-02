Deputado cobra providências para reformar Casas do Estudante

O deputado estadual Paulo Mourão (PT), apresentou requerimento na sessão desta terça-feira, dia 21, em regime de urgência, em que cobra informações do Governo do Estado sobre o motivo porque ainda não foram tomadas medidas para solucionar a situação precária das Casas do Estudante de Araguaína, Porto Nacional e Gurupi. Ano passado, o parlamentar já havia apresentado um requerimento pedindo providências do Governo quanto à reforma dessas casas.



De acordo com o deputado, o péssimo estado das instalações está colocando em risco a vida dos estudantes. “O estado precisa tomar uma providência, a situação é deplorável”, sustentou. “Se o estado não tem a condição de fazer a gestão dessas casas, que faça a doação desse patrimônio para a Universidade Federal do Tocantins, que tem a disposição de assumir essas casas”, enfatizou.



Conforme informou Mourão, as acomodações estão extremamente desgastadas, com problemas na parte elétrica, portas e portões de segurança em péssimo estado, pintura e edificação com sinais de infiltração. “É um descaso com o estudante universitário”, declarou. “Os universitários que moram nessas casas são filhos de famílias pobres, oriundos da escola pública, é preciso que o Estado os ampare”, frisou.



