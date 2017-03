Repelentes para evitar zika vírus são deixados em depósito pelo Estado

O Tocantins foi o primeiro estado a receber repelentes do Ministério da Saúde para proteger gestantes contra o mosquito transmissor do zika vírus, mas ainda não entregou para as grávidas. O produto chegou há 15 dias e deveria ser distribuído para mulheres que recebem Bolsa Família. Porém, continua parado em um depósito da Secretaria de Saúde do Estado.



Entre outubro de 2015 e dezembro de 2016 foram 2.385 casos de microcefalia no país. No Tocantins, o último número divulgado era de 166 notificações e 17 confirmações. Os repelentes foram prometidos pelo ministério ainda no começo de 2016, com objetivo de proteger as gestantes e reduzir os casos de microcefalia.



Depois de adiar a entrega do produto várias vezes, o Ministério da Saúde prometeu ter o repelente à disposição a partir de março de 2017. Porém, o repelente ainda não chegou nas Unidades Básicas de Saúde (USF) de Palmas.



"Para a gente não chegou e também não foi avisado. Quando chega algum produto, nós farmacêuticos somos avisados", disse uma servidora de uma USF da capital.



Os repelentes até chegaram, pois, mais de 10,4 mil frascos foram entregues no dia 16 de fevereiro. As prefeituras é que não estavam sabendo.



A Secretaria de Saúde (Sesau) diz que as prefeituras não foram avisadas por causa do Carnaval. "Devido aos feriados prolongados que aconteceram, talvez nós tivemos um problema de comunicação, que não foi em tempo hábil. Agora, o comunicado já está sendo feito e o município só precisa fazer a retirada", disse o gerente da Sesau, Rogério Figueiredo.



Depois que a reportagem foi feita, as secretarias de saúde do Estado e de Palmas se comprometeram a entregar, a partir da próxima semana, repelentes para as 488 gestantes cadastradas no programa Bolsa Família. A previsão é de que o fornecimento seja mantido por sete meses.



