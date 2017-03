Guerra fiscal entre Tocantins e Maranhão faz Mateus fechar as portas

Após cinco anos no Capim Dourado Shopping, a unidade de Palmas do Supermercado Mateus decide fechar suas portas. A informação circulou durante toda esta segunda-feira, 6, nas redes sociais, por meio de um comunicado do grupo que diz que o fechamento será no dia 16 de março. O motivo seria a guerra fiscal entre os Estados do Maranhão e do Tocantins. Cerca de 500 empregos diretos e indiretos serão afetados.



Em entrevista ao CT, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Antenor de Oliveira, afirmou que o Maranhão editou a Portaria 400/2016, que colocou percentual complementar sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado na divisa do Tocantins. Para defender as empresas tocantinenses, a Secretaria da Fazenda, no final de dezembro, editou documento semelhante. “Apliquei reciprocidade”, disse o dirigente.



Para o Tocantins é simples: revoga lá e revoga aqui. Nossos empresários estão sendo prejudicados também. Com Goiás foi a mesma coisa, mas deu acordo. Não é questão de arrecadação, é da defesa de nossas empresas, meu papel como Sefaz. Não há má vontade nenhuma, mas eles [governo do Maranhão] estão querendo forçar”, argumentou o secretário.



Conforme o titular da Sefaz, foram feitas reuniões com o secretário da Indústria e Comércio do Maranhão e após com o secretário adjunto da Fazenda do Estado do Maranhão, porém, não houve acordo. Paulo Antenor ainda disse que ainda recebeu o dono do Mateus. “Ele ficou de mandar documentos que o excluiria da hipótese. Mas não mandou”, contou.



O Capim Dourado Shopping foi acionado e encaminhou nota afirmando que a saída da empresa não está relacionada com a administração do shopping.



Confira a íntegra da nota do Capim Dourado Shopping:

"Nota à ImprensaO Capim Dourado Shopping lamenta a saída do Mateus Supermercados e agradece pela parceria que durou cinco anos. Informa ainda que o fim das atividades não tem nenhuma relação com a administração do shopping.”