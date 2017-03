Após dois anos, concurso da Polícia Civil é homologado pelo Estado

O resultado final do concurso da Polícia Civil, lançado no início de 2014, foi homologado. A informação consta no Diário Oficial do Tocantins publicado na noite desta quarta-feira (8). O decreto também traz a lista dos classificados.



Foram homologados os resultados para os cargos de delegado, agente de polícia, ecrivão, papiloscopista, agente de necrotomia, médico legista e perito criminal.



Entenda



O concurso foi lançado no início de 2014 e as provas aconteceram em junho do mesmo ano. Foram oferecidas 515 vagas para todos os cargos. Mais de 16 mil candidatos fizeram as provas da primeira fase.



Os classificados esperavam que a segunda fase, o curso de formação, fosse realizada em dezembro de 2014, o que não aconteceu. O concurso ficou parado por cerca de dois anos. O curso só foi realizado no final do ano passado, desde então, os aprovados aguardavam a homologação.



Ação judicial



O certame causou polêmica e foi alvo de ações judiciais. Em março do ano passado, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação pedindo que a Justiça obrigasse o Estado a retomar o concurso.



Na época, o MPE informou que o quadro da Polícia Civil não possuía servidores suficientes para atender a demanda da população. A informação era de que o Tocantins contava com 932 agentes, 571 escrivães e 244 delegados, sendo que nem todos os cargos estavam preenchidos.



Além disso, argumentou que as delegacias da região sul do estado possuíam 15 delegados, 14 escrivães e 44 agentes para atender uma população de aproximadamente 99 mil habitantes, nos municípios de Gurupi, Aliança, Cariri, Dueré e Crixás.



