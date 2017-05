Lázaro Botelho comenta crise política e defende solução rápida

Em nota encaminhada à imprensa nesta quinta-feira (18), o deputado federal Lázaro Botelho defendeu a necessidade de uma solução rápida para a crise política no país.



O parlamentar informou que decidiu continuar em Brasília para acompanhar os desdobramentos da grave crise envolvendo o presidente Michel Temer, destacando que a resolução para a situação deverá “respeitar a Constituição e as Leis Brasileiras”.



Lázaro defende que toda denúncia deve ser apurada pelas instâncias competentes e declara o que seria sua maior preocupação: “...as consequências para o povo brasileiro, em especial o cidadão tocantinense”.



Para Botelho, “não se pode permitir que a crise política paralise a economia ou ameace a busca pela estabilidade econômica do Brasil e Estado”, disse acrescentando que

“Nossa gente é a maior prejudicada, principalmente os cidadãos desempregados que aguardam a retomada da geração de empregos”, pontua.