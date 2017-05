Governador anuncia repasse de R$ 11 milhões para saúde pública

O deputado estadual Elenil da Penha (PMDB) foi recebido, na manhã desta terça-feira, 23, pelo governador Marcelo Miranda (PMDB), no Palácio Araguaia. Na audiência, o parlamentar e o chefe do Executivo discutiram, entre outros assuntos, a regularização de repasses do estado para os municípios, a retomada de obras de pavimentação asfáltica, a recuperação e duplicação de rodovias, a regularização fundiária de áreas públicas e a continuidade de ações conjuntas com as prefeituras. “São demandas de interesse de todos os tocantinenses. E debatê-las com o governador, em busca de solução, é uma das minhas atribuições no exercício do mandato”, explicou Elenil.



(Foto: Assessoria Elenil da Penha)

Durante a reunião, Marcelo Miranda garantiu que o governo tem trabalhado para cumprir os compromissos com os municípios. Como exemplo deste esforço, ele citou os repasses feitos pelo estado para a rede pública de Saúde de Araguaína. “Nesta segunda-feira (22), foram liberados quase R$ 4 milhões para os serviços de Saúde mantidos em parceria com o município e nesta terça, pagaremos mais de R$ 7 milhões para manutenção do convênio do Hospital e Maternidade Dom Orione com o Sistema Único de Saúde em Araguaína”, anunciou o governador.



Marcelo Miranda autorizou o repasse imediato de R$ 7,3 milhões ao Hospital e Maternidade Dom Orione

referente ao pagamento de serviços prestados ao Governo do Estado - (Foto: Frederick Borges/Governo do Tocantins)

Sobre as obras de infraestrutura, Marcelo informou que está em estudo um projeto com o Banco Mundial que prevê a recuperação de mais de mil quilômetros de rodovias estaduais. Ao ser questionado sobre o asfaltamento de ruas em Araguaína e a respeito da duplicação da TO-222, o governador assegurou que o estado está empenhado na concretização destas ações. Quanto aos serviços de regularização fundiária no norte do estado, especialmente na região de Goiatins, outra questão abordada pelo deputado, o chefe do Executivo reforçou o compromisso de atender a esta reivindicação histórica dos moradores. “Estamos atentos a todas estas demandas e dispostos a contribuir para que elas sejam atendidas o quanto antes”, afirmou.



Encerrado o encontro, Elenil fez um balanço positivo da conversa com o governador. “Foi uma oportunidade valiosa para dialogarmos sobre as políticas públicas que o Tocantins precisa para voltar a crescer e se desenvolver. O gestor sinalizou positivamente em relação aos pleitos apresentados e, estou certo de que, somando forças, podemos alcançar os objetivos propostos”, finalizou o parlamentar.



Fonte: Ascom Elenil