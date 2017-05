Luciano grava com tocantinense que construiu casa vendendo jujubas

O apresentador Luciano Huck gravou quadro para o Caldeirão do Huck em Palmas nesta sexta-feira (26). As filmagens foram realizadas no Campus da Universidade Federal do Tocantins – UFT em Palmas.



Na Universidade Luciano interagiu com os universitários, fãs e funcionários da UFT. Em uma das salas ele gravou as cenas do quadro do Programa Caldeirão do Huck “LAR DOCE LAR” com o estudante Danilo Correa, que esta construindo sua casa própria vendendo doces (Jujubas) a história do estudante foi publicada em 23 de janeiro desse ano pelo G1 Tocantins. E prepublicada em nosso portal de Notícias. Com o titulo: “Jovem que já morou na rua constrói casa própria vendendo jujubas no TO”



O estudante participou do programa, ele foi selecionado para o quadro Lar doce lar após o apresentador ter lido uma carta que conta a história de um jovem que está construindo a sua casa própria com dinheiro adquirido através das vendas de doces (Jujubas) em vários lugares da Capital Tocantinense.



Luciano veio a Palmas exclusivamente para gravar o quadro do programa, durante as pausas das gravações o apresentador se emocionou com a história de Danilo Correa, “Tenho orgulho de você, sei que para construir uma casa através de vendas de doces tem que ter muito fé, coragem e determinação, ” emocionado elogiou Luciano.



Entre os quadros fixos do programa, existem o Lar doce lar e o Lata velha, nos quais reformam casas e carros, além de Visitando o passado e Encontrar alguém. O programa está no ar desde 2000 e é exibido aos sábados, às 14h, na Globo.



Fonte: Agência Tocantins