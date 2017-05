Estado retoma pavimentação em rodovias na região Norte

As obras de restauração do pavimento das rodovias TO-22 e TO-424 foram retomadas pela Construtora Jurema LTDA. Segundo a Secreataria de Infraestrutura, os trabalhos estavam com suspensão prevista em contrato, devido ao período de chuvas.



A restauração do pavimento asfáltico se concentra na TO-222, do trevo de entrada de Babaçulândia até o povoado de Bielândia, no sentido Filadélfia. O trecho de Araguaína até o trevo de Babaçulândia está com os serviços de pavimentação concluído, inclusive com micro revestimento.



Atualmente, os reparos estão sendo realizados nas proximidades de Bielândia com previsão de término da obra na próxima semana. Mas ainda necessitarão ser executados os acostamentos, a drenagem e a sinalização vertical e horizontal. A construtora só retornará à TO-222 para executar obras no trecho Bielândia a Filadélfia e iniciar a reconstrução do asfalto de Vielândia até Barra do Ouro, somente após finalizar a pavimentação na TO-424.



TO-424

A Construtora Jurema prevê liberação das máquinas para retornarem à TO-424, no trecho Babaçulândia somente na próxima semana. Segundo a empresa, o trecho de cerca de 20 km, que falta fazer o pavimento nesta rodovia é de solo muito úmido e foi necessário aguardar um período prolongado de estiagem para retomar os serviços.



Investimento



No total, esse contrato comtemplará 302,70 quilômetros de rodovias, que terão restabelecidas as condições de trafegabilidade aos usuários. O investimento será de R$ 68.516.677,01, o recurso é proveniente de financiamento junto ao Banco Mundial (Bird).



O contrato para as obras tem duração de cinco anos. Nos dois primeiros, a empresa contratada executa a recuperação das rodovias previstas no projeto. Nos três últimos, a construtora fica responsável pela manutenção constante dos trechos.



Outro Trecho



Os trabalhos de recuperação no outro trecho da TO-222, entre Aragominas e Porto Lemos (divisa com o Pará), também continuam. Os reparos estão sendo realizados entre os municípios de Santa Fé do Araguaia e Porto Lemos. A previsão é que sejam terminados a limpeza dos acostamentos, a sinalização vertical e horizontal até julho.