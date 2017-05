UFT abre vagas para professor substituto; salários é de até R$ 5,6 mil

Com oferta de 18 vagas para professor substituto e mais oito para cadastro de reserva, a Comissão Permanente de Seleção (Copese) da Universidade Federal do Tocantins divulgou na tarde desta terça-feira (30), o Edital nº 18/2017, abrindo períodos para inscrição, escalonados conforme a titulação do candidato, a partir do dia 02 de junho de 2017. Há vagas em todos os câmpus da UFT.



As inscrições podem ser feitas somente pela internet, no sítio da Copese, a partir das 10h do primeiro dia de inscrição até às 23h59 do último dia de inscrição. O salário, que varia conforme a carga horária e a titulação do candidato, e vai de R$ 2.236,29 a R$ 5.697,61.



Prazos



Os interessados em participar do certame devem estar atentos quanto aos prazo para cada titulação requerida. Confira, no quadro abaixo, como se darão as inscrições, conforme a titulação do candidato:

Conforme o cronograma (item 12), no dia 29 de junho serão realizadas as entrevistas e análises de currículos, e no dia 30 de junho ocorrerá a prova didática. O resultado provisório é previsto para ser divulgado no dia 04 de julho e o resultado final dia 7 de julho, conforme o edital. Confira outros detalhes do certame no link: http://copese.uft.edu.br/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=268.