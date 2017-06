Confira as vagas ofertadas pelo Sine em todo o Tocantins

Clique no link e confira as vagas do Sine em todo o Estado.

O Sine Tocantins disponibiliza nesta segunda-feira (12), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O Sine tem 8 postos no estado e horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Os candidatos devem comparecer portando documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira o quadro de vagas em todo o estado CLICANDO AQUI.