Estado investe mais de R$ 1 milhão em veículos e equipamentos

O trabalho dos extensionistas rurais do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) ganha reforço nesta terça-feira, 13. É que o governador Marcelo Miranda entregará, às 9 horas, em solenidade no pátio do órgão, veículos e equipamentos de informática que irão subsidiar a unidade central e as regionais do Instituto. Um investimento de R$ 1.242.333,50.



Serão entregues um micro-ônibus, com capacidade de 28 lugares; duas caminhonetes L200/Triton, e 15 carros modelo Gol. Além de 150 computadores, 160 monitores de Led, 159 nobreaks, 20 estabilizadores e 15 ultrabooks. Os benefícios atenderão a sede em Palmas e os municípios de Araguatins, Araguaína, Gurupi, Paraíso, Miracema, Porto Nacional e Taguatinga.



Os bens foram adquiridos por convênios entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Ruraltins e Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), e a Agência Alemã de Cooperação Financeira (KFW), para execução das ações do Projeto Cerrado-Jalapão. E ainda investimentos do Tesouro Estadual, via emendas parlamentares, e recursos do próprio Ruraltins.



Cooperação Técnica



Durante o evento, será assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o Ruraltins e a Unitins, para que os alunos do curso de Tecnologia da Informação, matriculados na instituição de ensino, possam realizar projeto de extensão universitária, na forma de apoio técnico no desenvolvimento e no suporte de plataformas tecnológicas.