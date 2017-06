Professores estão há seis meses sem receber direitos trabalhistas depois de ter contrato encerrado com Governo do Estado

Professores contratados da rede pública estadual de ensino reclamam que até hoje não receberam o pagamento de direitos trabalhistas do ano passado. Segundo denúncia, os débitos são referentes ao 13 salário e 1/3 das férias proporcionais.



Além dos valores referentes à rescisão contratual, os profissionais cobram o pagamento do reajuste salarial de 7,6% que foi anunciado pelo Ministério da Educação e Secretaria Estadual de Educação (Seduc).



Professores procuraram a nossa reportagem para relatar o que eles definiram como “descaso do Governo do Estado”. Uma educadora que preferiu não se identificar, relatou que há seis meses aguarda o pagamento do contrato que foi rescindido no final de 2016. “Já procuramos a Seduc mas a desculpa é sempre a mesma, eles dizem que o Governo não tem recursos para efetuar o pagamento”, disse a professora destacando: "Isso representa uma falta de respeito com os profissionais da Educação, se eles não priorizam os educadores não priorizam o ensino", pontuou.



Seduc



O Portal O Norte entrou em contato com a Secretaria para mais esclarecimentos mais ainda não obtivemos retorno.