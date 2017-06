Arrecadação de ICMS da pecuária e agricultura aumenta

A arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), principal imposto cobrado pelo Estado, nas atividades de pecuária e agricultura aumentou consideravelmente de janeiro a abril de 2017 na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todos, as duas atividades juntas pagaram R$ 13,35 milhões de ICMS no primeiro quadrimestre do ano, enquanto no ano passado o valor pago havia sido de R$ 12,34 milhões.



Os dados estão disponíveis no site oficial da Secretaria da Fazenda do Tocantins, com a tabela de arrecadação disponível neste link.



Percentualmente, o aumento foi de 8,14, %, mais do que o dobro do percentual de inflação do período – 3,9%. Isto significa dizer que houve um aumento real no pagamento de tributos diretos pela pecuária e pela agricultura.



Dos dois setores, a pecuária é quem arrecada bem mais de ICMS, com 70,98%, ou seja, R$ 9,47 milhões dos R$ 13,35 milhões.



Este imposto cobrado diretamente da pecuária e da agricultura não é o único valor de ICMS gerado pelas duas atividades. Pecuaristas e agricultores precisam usar serviços, abastecer veículos, comprar fertilizantes, alimento para o gado e várias outras ações que são tributadas com ICMS.



Fonte: Norte Agropecuário