Inscrições para concurso do IFTO encerram neste domingo

No próximo domingo (25), encerra as inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Tocantins (IFTO).



O certame oferece vagas para professores e técnicos administrativos. Ao todo são ofertadas 19 vagas sendo 15 para professor e 4 para técnico administrativo.



A remuneração varia de acordo com o cargo, sendo que o vencimento básico dos cargos de técnicos de nível D é de R$ 2.446,96 e de nível E, R$ 4.180,66; já o salário básico de professor pode variar de R$ 4.446,51 a R$ 9.570,41, dependendo da titulação.



A taxa de inscrição do candidato pode ser paga até a próxima segunda-feira (26) e as provas estão previstas para serem aplicadas em 13 de agosto. O valor da taxa varia de acordo com o cargo: R$ 75 para técnico administrativo nível D; R$ 90 para técnico administrativo nível E; e R$ 120 para docente.