Termina hoje as matrículas para segunda chamada do Sisu

Nesta segunda-feira (19), teve início o período de matrículas da 2ª chamada do Processo Seletivo Complementar - Sisu. As matrículas são para preenchimento das vagas remanescentes oriundas do Edital nº 05/2017 e encerram nesta terça-feira (20).



Foram disponibilizadas vagas para os cursos de Agronomia, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia Florestal e Química Ambiental, no Câmpus de Gurupi (foto), e Medicina Veterinária e Zootecnia, no Câmpus de Araguaína.



Os convocados deverão realizar seu cadastro e matrícula no Câmpus em que seu curso está sendo ofertado, nos horários e locais informados na imagem abaixo.

No Edital estão disponíveis as informações sobre a documentação necessária para a matrícula, especificadas no item 3. Similarmente, a documentação completa pode ser encontrada aqui.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3232-8032.