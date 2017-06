Advogados podem ter até 70% de desconto em passagens aéreas

A Caixa de Assistência dos Advogados do Tocantins (CAATO) busca constantemente parcerias para atender a advocacia tocantinense. Nesse sentido, firmou convênio com o Voe Legal, um aplicativo que facilita a aquisição de passagens aéreas e que oferece descontos exclusivos para a compra do bilhete.



O sistema é bem prático para utilização. Basta ter as informações sobre a viagem, como a data e o destino, e fazer a busca pelo voo que melhor atende à necessidade. São necessários apenas o nome, número da OAB, CPF e e-mail. O aplicativo permite que o advogado consulte rapidamente a plataforma digital do Voe Legal os preços de passagens nas companhias aéreas e os valores disponibilizados pelo site.



Para o presidente da Caixa, advogado Flávio Leão, o convênio chega em excelente hora. “Ter desconto é sempre bom e com o convênio a passagem aérea pode chegar a 70% de desconto. Temos demandas nacionais, que exigem que os advogados viagem à trabalho. Além disso, estamos quase no período de férias e de viagens de lazer com a família”, destaca o presidente.



Voe Legal e CAATO



Para utilizar o sistema é necessário que o advogado esteja adimplente com a anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OAB-TO). O serviço que oferece desconto na compra de passagens já está disponível para cadastro no endereço: http://www.voelegal.com.br/.



Caso o preço esteja melhor pelo programa, ele pode efetuar a compra diretamente. Contudo, nem sempre o valor do Voe Legal é mais barato que o site das companhias. Nesse caso, o usuário é direcionado para o site da empresa aérea. Quando o preço do APP é vantajoso, ele está marcado em verde, quando é melhor comprar direto com a empresa área a cor do preço é vermelha.