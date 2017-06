Programa Jovens Embaixadores abre período de inscrições

O período de inscrições para o programa de intercâmbio Jovens Embaixadores 2018 começou nesta terça-feira, 20. A iniciativa é da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e conta com a parceria de organizações públicas e privadas, dentre elas, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes. Podem participar estudantes com idade entre 15 e 18 anos que estejam cursando o ensino médio e não tenham viajado para os Estados Unidos.



O público-alvo do programa são alunos de escolas públicas brasileiras que sejam exemplos em suas comunidades. Para concorrer às vagas no intercâmbio, os estudantes precisam ser destaques em termos de liderança, voluntariado, além de ter excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa.



O programa oferece, a 50 estudantes brasileiros, a oportunidade de expandir horizontes, além de promover o fortalecimento dos laços de amizade, respeito e colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos. O programa visa ainda fortalecer o ensino público por meio desses alunos, transformando-os em modelos para as suas comunidades.



Etapas



As inscrições podem ser feitas até 9 de agosto no Facebook do programa ou na página do Programa Jovens Embaixadores. Após preencherem um pré-cadastro, os candidatos recebem uma resposta automática informando se foram ou não aprovados para a segunda fase.



Na segunda etapa do processo seletivo, o interessado deverá concluir o preenchimento do formulário de inscrição on-line e encaminhar, via internet, fotos e documentos comprobatórios dos pré-requisitos para a instituição parceira de cada estado. A Seduc é a responsável pela seleção dos representantes do Tocantins.



A superintendente de Educação Básica da Pasta, Jucylene Borba Dias, explica que os concorrentes passarão por diversas etapas antes da escolha dos quatro nomes que serão encaminhados para disputar a fase nacional. “Os concorrentes aprovados e que tenham sido considerados aptos na segunda fase passarão por provas escrita e oral aplicadas pela Seduc, conforme as orientações da Embaixada Americana”, explica. Antes de definir os destaques do estado, servidores da pasta também visitarão as casas dos estudantes com os melhores resultados nas etapas anteriores.



A lista dos selecionados para o Programa Jovens Embaixadores 2017 deve ser anunciada pela Embaixada até o mês de outubro.



Programação do intercâmbio



O programa nos Estados Unidos terá a duração de três semanas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018. Durante a primeira semana, conhecem a capital daquele país e seus principais monumentos, participam de reuniões com organizações do setor público e privado, visitam escolas e projetos sociais e participam de oficinas sobre liderança e empreendedorismo jovem.



Após a semana em Washington, os participantes são divididos em grupos menores e viajam para diferentes estados nos EUA, onde são recebidos por famílias-anfitriãs, frequentam aulas em escolas locais e interagem com estudantes americanos da mesma idade, participam de atividades de responsabilidade social e cultural nas comunidades e fazem apresentações sobre o Brasil.



Fonte: Seduc