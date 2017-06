Governo do Estado anuncia que fará novas exonerações de servidores e que Estado retornará à carga horária de oito horas por dia

O Governo do Tocantins divulgou uma “Carta Pública” na noite dessa quarta-feira (21), onde anunciou que fará novas exonerações de servidores. O documento informa ainda que o Estado retomará a carga horária de 40 horas semanais, com oito horas por dia e também que com exceção ao percentual de 5,56% da data-base de 2016, o governo não fará reajustes salariais no exercício de 2017.



Exonerações



De acordo com o documento, o governo está com 49,31% da receita comprometida com gastos com pessoal e por isso, medidas de corte de gastos estão sendo tomadas. O Estado destaca que além disso foram feitos implementos salariais nos anos anteriores e ressaltou a possibilidade de decisões judiciais determinarem novos ajustes.



Diante da situação, a Carta anuncia que o Governo promoverá novas demissões de contratos temporários, cargos em comissão e funções comissionadas. As datas das exonerações não foram informadas.



Implementos Salariais



A nota informa que novos implementos salariais só devem ser discutidos com as categorias a partir de outubro deste ano, mas ressalta que não serão realizados novos implementos de qualquer natureza, incluídas progressões funcionais, no exercício financeiro de 2017, exceto o percentual proveniente da data-base 2016 previsto em Lei.



Mudança da Carga Horária



A partir do dia 1º de agosto, o funcionalismo público estadual retornará à carga horária de oito horas por dia. A jornada foi reduzida para seis horas em 21 de novembro do ano passado. Na época, o governo justificou a mudança como medida para conter despesas como energia elétrica entre outras. Em abril deste ano, o Estado o governo havia prorrogado a medida até o próximo dia 31 de agosto.



Cortes



O Governo do Tocantins também decidiu cortar mais de R$ 120 milhões no orçamento. Esta é a segunda vez no ano que o Palácio Araguaia precisa tomar essa medida em 2017, em março já havia sido suspensa a aplicação de R$ 61 milhões. O decreto, assinado pelo governador Marcelo Miranda (PMDB), orienta os outros poderes a também fazerem cortes que podem chegar a R$ 29 milhões.



O documento publicado no diário oficial do estado explica que o motivo do corte é a baixa arrecadação do governo. A Secretaria da Fazenda publicou uma portaria no último dia 29 que mostra que foram arrecadados R$ 2,9 bilhões nos primeiros quatro meses de 2017. A meta para o ano é de R$ 11 bilhões.



Mesmo com o primeiro corte no orçamento, o governo criou novas secretarias de estado e novos cargos comissionados no começo de abril. Na época, o estado alegou que a impacto financeiro seria 'mínimo' e que a maioria dos servidores seriam apenas realocados.



Com informaçõe do G1/TO