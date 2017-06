Vendedor de jujubas ganha casa nova no Caldeirão do Huck

No último sábado (24), foi ao ar o programa Caldeirão do Huck que mostrou a entrega da casa do estudante de Direito que mora em Palmas e participou do quadro “Lar Doce Lar”.



Danilo Correa tem 31 anos e tinha o sonho de construir uma casa para a sua mãe, dona Lindinalva. E foi com muito esforço vendendo jujubas pelas ruas de Palmas, que o jovem conseguiu construir uma humilde casa.



A determinação e garra do estudante ganhou repercussão nacional depois da história dele ser enviada para a produção do “Caldeirão”, o caso chamou a simpatia e atenção do apresentador Luciano Huck que viajou até Palmas para contar o exemplo de luta e coragem do jovem e transformar a casa do estudante em um “Lar Doce Lar”.



A casa foi entregue para Danilo totalmente mobiliada, com direito à jardim no quintal e um depósito de balas para ele continuar trabalhando.



Danilo ficou admirado e satisfeito com a sua nova moradia. O programa mostrou ainda que o jovem que sonha em ser juiz Federal teve a oportunidade de assistir a uma palestra exclusiva e sentar na cadeira de um magistrado.



Para assistir ao programa na íntegra clique aqui.