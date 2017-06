Governador entrega novas viaturas à Polícia Militar nesta terça

A frota da Polícia Militar do Tocantins (PM/TO) ganha reforço a partir desta terça-feira, 27, com a chegada de 34 novos viaturas, que serão entregues pelo governador Marcelo Miranda, em solenidade na Ala Sul do Palácio Araguaia, às 9 horas. Do total de veículos, 20 vão aumentar a frota existente e 14 entram em substituição aos antigos.



O reforço possibilitará maior mobilidade do efetivo, alcance da PM em mais cidades do Estado, bem como propiciarão maior logística para a realização de operações.



Os veículos novos irão atender aos municípios de Palmas, Lavandeira, Porto Alegre, Rio da Conceição, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Oliveira de Fátima, Santa Rita, Crixás, Cariri, Porto Nacional, Miranorte, Itaporã, Paraíso do Tocantins e Monte Santo.



Já os veículos que serão repostos são das frotas de Palmas, Dianópolis, Lagoa da Confusão e Paraíso.



