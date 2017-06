Conta de luz vai aumentar para residências e indústrias

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 27, o índice de reajuste tarifário da Energisa Tocantins. Os clientes residenciais, rurais e comerciais, que correspondem a 99% dos consumidores da Energisa, terão um reajuste de 5,50%. Já os consumidores de alta e média tensão, como as indústrias, passarão a pagar 7,72% a mais. A nova tarifa começa a vigorar no dia 4 de julho.



Segundo a Energisa, o reajuste tarifário é um processo regulado pela Aneel, previsto nos contratos de concessão das empresas de distribuição de energia. Pela norma, o valor da tarifa deve ser reajustado anualmente – o chamado Reajuste Tarifário Anual – e a cada quatro anos, no processo de Revisão Tarifária Periódica.



Composição da tarifa de energia



A tarifa de energia elétrica é composta por custos da distribuição, que formam a Parcela B da tarifa, e os custos de transmissão e geração de energia, além de encargos e impostos, chamados de Parcela A.



Nos processos de Reajustes Tarifários Anuais, a Aneel promove um reajuste na tarifa vigente a fim de corrigir seu valor pelo índice de inflação acumulado no último ano. Além disso, nesse processo a Aneel aplica um fator de ajuste que visa compartilhar com seus consumidores o ganho de eficiência obtido pela empresa e, com isso, diminuir o impacto do índice de reajuste anual.



Encargos e impostos na tarifa



A tarifa final do consumidor da Energisa Tocantins contém 35,23% de encargos setoriais e impostos, 30,22% referente a geração e 3,7 da transmissão. A parte que cabe à distribuidora de energia representa 30,86% da composição da tarifa. É por meio dessa parcela que a Energisa Tocantins distribui energia a todos os clientes, paga funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, mantém e amplia a rede e os sistemas elétricos, além de investir na modernização e melhoria da qualidade dos serviços prestados.