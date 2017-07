Secretaria abre seleção para Grupo de Intervenções Rápidas

Devido à necessidade de um grupo especializado para intervenção nas unidades prisionais, com eficiência e agilidade, foi publicado no Diário Oficial dessa quinta-feira, 29, o edital de seleção de servidores para comporem o Grupo de Intervenções Especiais (GIR), criado no início de junho. São 21 vagas para o GIR, sendo 18 masculinas e três femininas, e as inscrições podem ser feitas gratuitamente na Escola Penitenciária do Tocantins, do dia 22 a 28 de julho.



Só estarão aptos para inscrição os servidores técnicos em Defesa Social ou policiais civis. No caso de ser policial, o servidor precisa ter cinco anos de experiência comprovada no Sistema Penitenciário do Tocantins. Os servidores selecionados para compor o GIR ficarão na base em Palmas, mas também precisarão ter disponibilidade para deslocar-se sempre que requisitados para outras unidades do Estado.



O processo seletivo será composto por três fases, sendo a primeira composta por prova de aptidão física, a segunda um exame psicotécnico e psicossocial e a última fase consistirá na realização de um curso de capacitação. Ao final de cada etapa, será divulgado o resultado no site oficial da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) e no DOE.



Cronograma



As inscrições estão abertas até dia 28 de julho e a divulgação das inscrições homologadas no dia 3 de agosto. O curso de formação terá início dia 28 de agosto e vai até o dia 15 de setembro, sendo que, neste mesmo dia, também será publicado o nome dos 21 servidores que comporão o Grupo de Intervenções Rápidas do Tocantins.



Fonte: Cidadania e Justiça