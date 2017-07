Licitação para escolha de banca examinadora do concurso público da Polícia Militar será publicado em 30 dias

O Grupo de Trabalho sobre o sistema prisional realizou a reunião mensal nesta sexta-feira (30/6), no Tribunal de Justiça com uma pauta voltada para a discussão de ações e apresentação dos resultados alcançados pelas medidas implantadas no semestre, voltadas à melhoria do sistema prisional.



A Casa Civil apresentou informações sobre o Concurso da Defesa Social. Conforme a pasta, os candidatos aprovados do Sistema Socioeducativo serão nomeados em julho e empossados em setembro de 2017.



Já a Polícia Militar informou que deverá publicar edital para o concurso em 30 dias, pois está em fase de licitação, com previsão de que o concurso seja realizado ainda neste ano, quando serão ofertadas 1000 vagas para soldado e 40 para oficial.



A SECIJU também informou que as propostas do Regime Prisional do Estado do Tocantins, em especial das faltas leves médias e leves, e o Rito do Procedimento Administrativo Disciplinar foram encaminhadas no início do mês para a Casa Civil, para iniciar o processo legislativo. Já o Regimento Interno dos Estabelecimentos Prisionais ficou estimado em 120 dias o prazo para apresentação de minuta.



Quanto aos processos licitatórios para a construção de presídios, a Secretaria da Infraestrutura informou que se encontram em andamento.



A Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins informou que a Calculadora Eletrônica e Sistema de Controle de Presos têm previsão de instalação ainda em 2017.



Outros temas



- Videoconferência: cotação finalizada e encaminhada à Comissão de Licitação; deve ocorrer no próximo semestre;



- Estruturação da DEIC de Araguaína está sendo realizada aos poucos;



- Realização de estudo pela Secretaria de Segurança Pública para expandir sistema de gravação para as Delegacias do Estado;



- Mantida as reuniões mensais do Grupo Integrado de Inteligência formado com Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, Segurança Pública, Policia Militar e Cidadania e Justiça, e Policia Federal;



- Ainda está sendo finalizada a estruturação da área para guarda de veículos apreendidos antes de serem destinados aos órgãos da Segurança Pública;



- A nomeação do total dos aprovados no concurso público da Policia Civil deverá ser finalizada em janeiro de 2018.



Fonte: TJ/TO