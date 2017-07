UFT oferece mais de 870 vagas para o segundo semestre

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) publicou, nesta segunda-feira (03), a segunda edição do Processo Seletivo Complementar 2017/2 que visa preencher as vagas remanescentes dos cursos de graduação que não foram ocupadas em seleções anteriores ou por motivos de remanejamentos, desistências e cancelamentos. São ofertadas 873 vagas, distribuídas entre 35 cursos de cinco câmpus da UFT.



As inscrições começam no dia 10 de julho e terminam no dia 01 de agosto, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do endereço https://sistemas.uft.edu.br/psc201722. A seleção é gratuita e pode participar do Processo qualquer pessoa que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos anos de 2015 e 2016, e não é preciso ter se inscrito no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Todas as informações podem ser conferidas no edital nº 97/2017.



A pró-reitora de graduação, Vânia Maria de Araújo Passos, destaca que o Processo Seletivo Complementar é uma nova oportunidade para interessados, que não participaram do Sisu ou que não foram incluídos, ingressarem na Universidade. "Estamos trabalhando para que a Universidade cumpra seu papel social de ofertar o ensino de graduação e uma formação na educação superior na qualidade que desejamos para a sociedade. É responsabilidade nossa e dos próprios cidadãos perceberem que ainda temos espaço para poder formar", afirma.



Passos ainda reforça que o ensino superior é de extrema importância na construção da sociedade. "Participar de um educação superior é, sem sombra de dúvidas, um diferencial no processo formativo enquanto ser humano e cidadão, além disso, trabalhar essa formação na educação superior é de uma importância fundamental na formação de uma cultura, do povo e da nação", finaliza.



As vagas estão distribuídas em três modalidades de concorrência: Ampla Concorrência, Ações Afirmativas da UFT (Indígena e Quilombola) e Lei 12.711 (Sistema de Cotas para estudantes oriundos de escolas públicas). A avaliação do PSC considera o desempenho no Enem, analisando as notas em cada umas das quatro prova objetivas e da redação, de acordo com o peso de cada área de conhecimento no curso em que o candidato deseja se inscrever.



