Governador atende reivindicação de pecuaristas de Araguaína e reduzirá ICMS para venda de gado a outros Estados

O governador Marcelo Miranda deverá assinar nesta quinta-feira, 6, o projeto de lei que reduz a alíquota do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de 7% para 4% para venda de gado do Tocantins a outros Estados. A iniciativa do chefe do Executivo do Estado atende a reivindicações de pecuaristas da região de Araguaína (norte do Tocantins), que iniciaram na semana passada o movimento “Levanta a Cabeça", com suspensão da venda de gado para frigorífico com valores inferiores a cerca de R$ 130,00 a arroba.



Durante reunião realizada na noite dessa quarta-feira, 5, o secretário da Fazenda do Estado, Paulo Antenor, comunicou por telefone o fato aos representantes do sindicato. “Essa decisão do governador atende a expectativa da classe porque abre mais oportunidades para outros mercados. O nosso boi sairá para Estados do nordeste, São Paulo e outros Estados”, disse o diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Araguaína (SRA), Wagner Borges.



O projeto de lei será enviado à Assembleia Legislativa para ser apreciado pelos parlamentares, o que demandará tempo em razão do recesso deste mês. Entretanto, para atender aos pecuaristas com maior agilidade, o governo deverá editar Medida Provisória (MP), que tem força de lei até ser aprovada na Casa de Leis.



ICMS do Gado Vivo



Dentro do movimento “abate zero” a questão do ICMS era a principal reivindicação, conforme vem noticiando o Norte Agropecuário. Atualmente, o índice é de 7%. Os criadores sugerem índice em torno de 3%, mas o governo fixou a alíquota em 4%. A redução do ICMS é uma das alternativas que já vem sendo tomada por alguns Estados para conter a crise, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.



Há uma semana, quando surgiu o movimento, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) informou ao Norte Agropecuário que estaria aberta ao diálogo, mas para chegar a decisão era necessário estudo da situação. O movimento foi criado após queda de 11% no preço do boi para o produtor, um impacto causado por, entre outros motivos, a repercussão negativa no mercado após a operação Carne Fraca e os reflexos da crise provocada pela delação dos executivos da JBS.



Câmara de Comercialização



Também durante a reunião nessa quarta-feira foi criada a Câmara de Comercialização de bovinos da Valecoop (Cooperativa de Produtores Rurais do Vale do Araguaia). Na prática, a cooperativa vai acompanhar todo o processo de comercialização venda e abate dos bovinos. Segundo ele, com um maior volume de oferta a cooperativa tem maior poder de negociação com frigoríficos. “Os pecuaristas cooperados oferecem o gado pra abate para a cooperativa e esta coloca nos figorificos acompanhando todo o processo de abate como peso, limpeza e até no futuro comercialização da carne. É como é feito no caso do leite”, disse Borges.



Resultados do Movimento



Para Borges, o movimento denominado “Levanta a Cabeça” já surtiu efeitos positivos e práticos em todo o país. O preço caiu segunda-feira em dez praças no Brasil, informa o diretor do SRA. Em Araguaína se manteve a R$ 118,00 com 30 dias descontando o Funrural de 2,3%. “Mas sem novos negócios realizados”, disse. Já a vaca a R$ 110 com 30 dias também com desconto do Funrural.



Fonte: Norte Agropecuário