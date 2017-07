Governo do Estado demite mais de 500 servidores temporários

O Governo do Tocantins publicou no Diário Oficial dessa sexta-feira (07), uma lista de exoneração contendo 518 nomes de servidores que tinham contratos temporários com o Estado nas áreas de enfermagem, Educação Básica, manutenção de prédios, análise de inspeção e a área administrativa.



No último dia 21 de junho, o Estado anunciou cortes de gastos que incluiriam demissões, congelamento de salários exceto a data-base e retomada da carga diária de 8 horas a partir de agosto.



No anunciou, o Governo do Estado justificou a medida devido a estar com 49,31% da receita comprometida com gastos com pessoal. Destacando que foram feitos implementos salariais nos anos anteriores prevendo a possibilidade de decisões judiciais determinarem novos reajustes.



Cortes



Nos últimos meses o Governo do Tocantins decidiu cortar mais de R$ 120 milhões no orçamento. Antes disso, em março, o Estado havia suspendido a aplicação de R$ 61 milhões. O decreto, assinado pelo governador Marcelo Miranda (PMDB), orienta os outros poderes a também fazerem cortes que podem chegar a R$ 29 milhões.



O governo explicou que o motivo dos cortes foi a baixa arrecadação do governo. A Secretaria da Fazenda publicou uma portaria no último dia 29 de maio que mostra que foram arrecadados R$ 2,9 bilhões nos primeiros quatro meses de 2017. A meta para o ano é de R$ 11 bilhões.



Mesmo com o primeiro corte no orçamento, o governo criou novas secretarias de estado e novos cargos comissionados no começo de abril. Na época, o estado alegou que a impacto financeiro seria 'mínimo' e que a maioria dos servidores seria apenas realocada.

(Com informações do G1/TO)