Licitação para concurso da Polícia Militar começa em agosto

O concurso da Polícia Militar do Tocantins (PM), conforme determinação do Governo do Estado, avança em mais uma etapa para sua realização. Foi publicado no Diário Oficial do Tocantins desta sexta-feira, 07, o aviso de licitação para a escolha da empresa responsável pela realização das três primeiras etapas do certame. Dessa forma, as empresas interessadas que estiverem de acordo com as normas do aviso podem apresentar suas propostas e serem submetidas aos trâmites legais de licitação, dentro dos prazos estabelecidos.



A previsão é que o concurso da PM do Tocantins ofereça um total de 1.040 vagas, sendo 1.000 vagas para o Curso de Formação de Soldados (CFSD), divididas em 900 vagas para o sexo masculino e 100 para o sexo feminino. Além de 40 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), sendo 36 vagas destinadas ao sexo masculino e quatro para o sexo feminino.



A empresa escolhida ficará responsável pelas seguintes etapas do certame: 1ª Etapa – Inscrição, elaboração e aplicação da etapa intelectual; 2ª Etapa – Avaliação de Capacidade Física; 3ª Etapa – Avaliação Psicológica, devendo preencher todos os requisitos que a gabaritem para a missão, sob a supervisão e acompanhamento da PM do Tocantins, garantindo, assim, total lisura e transparência na realização do concurso.



O comandante geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Glauber de Oliveira Santos, destaca o esforço do Governo do Estado para que este concurso se torne realidade, e o ingresso destes novos militares na corporação colabore para o reforço da segurança pública. “Todas as ações referentes ao concurso da PM estão sendo feitas de forma estudada, respeitando a previsão orçamentária e os trâmites legais. Com a escolha da empresa o próximo passo é a elaboração e divulgação do tão aguardado edital do concurso da PM. Sabemos que esse edital é esperado por muitos candidatos, que, em sua maioria, sonham em fazer parte desta tão honrosa corporação. Continuem estudando e se preparando”, declarou coronel Glauber.



