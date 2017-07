Prefeitos e deputados vão definir destino dos R$ 453 milhões

O empréstimo de R$ 453,24 milhões junto a Caixa Econômica Federal pleiteado pelo Palácio Araguaia deve receber mais alterações quanto a destinação dos recursos do que efetivamente aconteceu com os R$ 146 milhões do Banco do Brasil, já autorizados pela Assembleia com a retirada de apenas dois itens da lista de investimentos e inclusão de outros três. Para a segunda operação de crédito os deputados já sinalizaram que vão definir as mudanças na a aplicação do montante junto com prefeitos.



De acordo com a Assembleia Legislativa, a formação de uma comissão de prefeitos e deputados deve acontecer nos próximos dias. O grupo será o responsável por definir a destinação dos recursos do empréstimo da Caixa. Este mecanismo foi estabelecido na reunião convocada pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM) no dia 27 de junho, que reuniu o presidente do Parlamento, Mauro Carlesse (PHS), a vice-presidente Luana Ribeiro (PDT), e os deputados Wanderlei Barbosa (SD) e Olyntho Neto (PSDB).



Presente na reunião, o deputado estadual Wanderlei Barbosa (SD) destacou a importância dos dois pedidos de empréstimo para a população tocantinense, tanto o de R$ 453 milhões junto à Caixa Econômica Federal e o de R$ 146 milhões junto ao Banco do Brasil, já aprovado. Uma das sugestões feitas pelo deputado foi de que o governo do Estado destine R$ 50 milhões ou mais à aplicação em obras nos municípios.



Divisão de R$ 350 milhões



Ainda segundo o Parlamento, prefeitos e deputados chegaram à conclusão de que devem ser priorizadas obras estratégicas para o Estado, a exemplo de hospitais e projetos estruturantes, como a construção da nova ponte sobre o lago de Lajeado, em Porto Nacional. No cálculo do grupo, ainda sobrariam para investir igualmente entre todos os municípios pelo menos R$ 350 milhões.



Mauro Carlesse já avisou que sessões extraordinárias serão convocadas ainda neste mês para votar a autorização ao governo do Estado para contrair o empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, mas pondera que isto só será feito após as alterações que deputados e prefeitos entenderem adequadas.



Pavimentação



Wanderlei Barbosa defende a aplicação dos recursos nas prioridades de cada município, como nas obras de pavimentação asfáltica, que podem ser atendidas com o dinheiro desses empréstimos. Para o parlamentar, nenhuma das cidades tocantinenses cuja ligação ainda não possui asfalto podem ficar de fora desses projetos.



Trechos da rodovia TO-239, de Itacajá à Itapiratins, de Recursolândia a Centenário, de Santa Maria a Ponte Alta, do Povoado do Príncipe a Paranã; e de toda região do Jalapão foram solicitados por requerimento apresentado no dia 26 de junho, em caráter de urgência. Segundo Barbosa, as rodovias são prioritárias porque promoverá integrações regionais, facilitando os escoamentos dos produtos agropecuários.



Wanderlei Barbosa disse ainda que as comunidades destes municípios necessitam deste benefício há bastante tempo, e que, principalmente os motoristas veem sofrendo com as dificuldades encontradas nos trechos. “Estamos trabalhando forte para levar recursos para todos os municípios, ” disse o deputado.

Ofício ao Palácio



O Palácio Araguaia já foi oficiado pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM) na quarta-feira, 5, sobre a destinação da operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. A entidade pediu que o Executivo altere a destinação dos recursos do empréstimo em um total de R$ 237 milhões para beneficiar 134 cidades com pavimentação de trechos de rodovias do Estado ainda sem asfalto e investimento em vias urbanas. (Com informações da assessoria)