Universidade Corporativa oferta 1.500 vagas em novos cursos

A Universidade Corporativa do Tocantins (Unicet) está com as inscrições abertas para os cursos de Redação Oficial e Tutoria Online em Instituições Públicas na modalidade de ensino a distância.



Serão disponibilizadas 500 vagas para o curso de Tutoria Online em Instituições Públicas, com inscrições até 11 de agosto e carga horária de 10 horas. E, para o curso de Redação Oficial, serão disponibilizadas 1.000 vagas, com carga horária de 20 horas e inscrições até 4 de agosto.



Os servidores interessados em participar dos cursos deverão procurar o setor de Recursos Humanos do seu respectivo órgão para solicitar a senha de inscrição. Em seguida, acessar o ambiente virtual de aprendizagem e efetivar a inscrição.



Papel do tutor online



O tutor online é um importante colaborador remunerado do processo de aprendizagem a distância. O tutor tem a responsabilidade de observar e organizar todo o fluxo de conhecimento, além de tirar as dúvidas dos alunos.



Para a gerente da Unicet, Katia Gomes, o papel do tutor vai muito além de tirar dúvidas e direcionar conhecimento. “Desenvolvemos um conjunto de ações educativas que tem como objetivos expandir e potencializar capacidades e habilidades básicas dos alunos”, afirmou.



Redação Oficial



O novo curso de Redação Oficial vem com atualizações de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e dos Manuais de Redação Oficial. A intenção desse curso é propor uma maior eficácia na produção dos textos oficiais. Essa nova proposta reforça a importância da estruturação das ideias, da coerência e da coesão textual.



Sobre a Unicet



A Unicet é resultado da modernização da antiga Escola de Governo (Egove). Os cursos oferecidos pela Unicet na modalidade a distância dão a oportunidade aos servidores de todos 139 municípios do Tocantins de participarem de capacitações, sendo que os mesmos podem optar por qual o melhor horário para participar das atividades. Além disso, eles ainda podem fazer aproveitamento de carga horária para fins de progressão.



Fonte: Secom