Governo do Estado divulga nova lista de exonerações de servidores incluindo médicos, professores e enfermeiros

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta terça-feira (18), a demissão de mais 170 servidores contratados, totalizando quase 700 colaboradores exonerados desde o mês passado. (Clique aqui para ver a lista)



A decisão do governo faz parte das medidas tomadas no intuito de reduzir os gastos com folha de pagamento. Entre as mudanças, o Estado já anunciou também o retorno da jornada de trabalho para 8 horas diárias a partir do próximo mês.



Na nova lista de demissão, estão inclusos Médicos, professores da Educação Básica, auxiliares de serviços gerais, enferemeirostécnicos em enfermagem.