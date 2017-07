Governador nomeia os aprovados no Sistema Socioeducativo

Foram nomeados pelo governador Marcelo Miranda, na noite desta quinta-feira, 20, os 409 aprovados no concurso público do Sistema Socioeducativo do Tocantins, vinculado à Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju). A nomeação se deu por meio de ato normativo no Diário Oficial do Estado (DOE), nº 4.914, e vigora a partir de 30 de agosto, quando os nomeados devem começar a tomar posse.



Segundo instrução normativa publicada anteriormente, os aprovados devem aguardar dois dias úteis, contados a partir da data de publicação do ato normativo de nomeação (esta quinta-feira, 20), para escolherem seus locais de lotação dentro de um prazo de cinco dias, ou seja, de 25 a 29 de julho. Para isso terão que acessar o endereço eletrônico http://lotacao.cidadaniaejustica.to.gov.br, informando o CPF, o número da inscrição no certame e nome completo da mãe.



Ao todo, no Tocantins, funcionam oito unidades socioeducativas. A lotação terá como principal critério a classificação no certame. Os 409 aprovados estão divididos entre os cargos de Assistente Socioeducativo (Motorista e Técnico em Enfermagem), Técnico Socioeducador e Analista Socioeducador (Terapeuta Ocupacional, Pedagogo, Odontólogo, Psicólogo, Advogado, Médico, Educador Físico, Enfermeiro, Nutricionista e Assistente Social).



É importante que o aprovado guarde o comprovante de lotação, pois ele será necessário para a posse, que se dará na Secretaria de Estado da Administração (Secad). Após isso, com a cópia do “Comprovante de Posse”, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Seciju emitirá o encaminhamento de lotação. Nesse sistema de lotação, o aprovado poderá escolher a unidade onde deseja trabalhar, entretanto será a ferramenta de gestão que apurará os dados e fará a distribuição de acordo com o número de vagas disponíveis em cada unidade socioeducativa e a classificação da pessoa no concurso.



Para a secretária Gleidy Braga, a nomeação era bastante aguardada, tanto pela gestão como para os aprovados. “Demonstra o compromisso do governador Marcelo Miranda com socioeducação e o respeito pelos aprovados”, comemora.



Unidades



As oito unidades socioeducativas do Tocantins são o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case de Palmas); Centro de Internação Provisória de Palmas (Ceip Central); Centro de Internação Provisória de Gurupi (Ceip Sul); Centro de Internação Provisória de Santa Fé do Araguaia (Ceip Norte); Unidade de Semiliberdade de Palmas (USL – Palmas); Unidade de Semiliberdade Feminina de Palmas (USF – Palmas); Unidade de Semiliberdade de Araguaína (USL – Araguaína) e Unidade de Semiliberdade de Gurupi (USL – Gurupi).



