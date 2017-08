AL retoma os trabalhos; maior expectativa é sobre empréstimo do Estado

Após o fim do recesso, a Assembleia Legislativa voltou a se reunir nesta terça-feira (1º), tendo entre as prioridades para agosto o projeto que autoriza o governo estadual a contrair um empréstimo de R$ 453 milhões com a Caixa Econômica Federal e definir a quantia que será destinada aos municípios.



No dia 13 de julho, na Associação Tocantinense de Municípios (ATM), prefeitos manifestaram publicamente a insatisfação com os deputados estaduais por terem ficado de fora do empréstimo de R$ 146 milhões do Banco do Brasil, aprovado pelo Parlamento no dia 6 do mesmo mês. Deputados afirmaram que havia pouca margem de mudança no projeto de empréstimo com o Banco do Brasil.



Chefes do executivos municipais garantiram que monitorariam as atividades da AL-TO e defenderam uma audiência com o governador Marcelo Miranda (PMDB) para discutir o tema, o que ainda não aconteceu.



No caso do empréstimo de R$ 453 milhões com a Caixa, parlamentares disseram que são muitas obras passíveis de mudança, o que permitiria que todos os 139 municípios sejam contemplados.