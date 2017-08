Incentivos fiscais vão favorecer expansão de empresas

Proprietários de três empresas tocantinenses assinaram, nesta semana, contratos com o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (CDE-TO), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), para ter acesso a incentivos fiscais do Governo do Tocantins.



Para tanto, estiveram presentes na sede da Seden, em Palmas, os empresários André Salin Auada, sócio-proprietário da Distribuidora e Importadora Refrinorte – Equipamentos para refrigeração; Márcio Ferreira TaKatsu, sócio-proprietário da Foco Agronegócios; e Volney Aquino Santos, sócio-proprietário da Laticínios Puro Leite. As empresas estão localizadas em Araguaína, Guaraí e Gurupi, respectivamente. Os empresários se reuniram com o secretário Alexandro de Castro Silva, presidente do CDE, para assinatura do contrato e comemoraram a adesão aos incentivos.



À Refrinorte, foi concedido, pelo CDE-TO, o incentivo fiscal previsto na Lei nº 1.641/2005, destinado a empresas que pratiquem atividade comercial exclusivamente via Internet ou vendas por correspondência. Segundo André Auada, a empresa está há 10 anos em atuação e atende aos mercados do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí. Agora, por meio da expansão do atendimento no ambiente virtual, a proposta é alcançar mercados de pelo menos mais oito estados no Brasil. “É um incentivo muito importante, porque tem uma diminuição na carga tributária de ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços] que, hoje, é a carga mais pesada”, considerou o empresário.



As outras duas empresas foram beneficiadas com o incentivo previsto na Lei nº 1.385/2003, que cria o Programa de Industrialização Direcionada (Proindústria). Com o apoio deste programa, a Foco Agro planeja implantar uma unidade industrial em Guaraí, ampliando suas atividades. “A Foco Agro nasceu em Guaraí e, hoje, possui uma estrutura no município, um escritório administrativo em Palmas, um armazém de grãos em Pedro Afonso e, agora, viabiliza a construção da indústria, onde a gente assinou o termo de acordo que vai nos possibilitar ir para o mercado com uma condição mais competitiva, poder brigar com grandes trades que estão no mercado”, comemorou Márcio Takatsu.



Conforme o empresário, a proposta da empresa é criar a primeira trade 100% tocantinense. “Para nós, é motivo de bastante alegria estar participando desse crescimento do Tocantins, e estar recebendo esse incentivo vai nos ajudar a crescer e, com isso, gerar riqueza e empregos para o Estado”, afirmou.



Por sua vez, o Proindústria vai auxiliar no projeto de expansão industrial da Laticínios Puro Leite. Volney Aquino explica que adquiriu a empresa em abril deste ano e que o projeto é ampliar a capacidade de captação de leite para produzir longa vida. “Para isso, tem que crescer, e para crescer precisamos de incentivos. Os derivados de lácteos, com exceção do leite, todos são tributados, até para vender no mercado interno. Sem o benefício, não dá margem para crescer a empresa. Nós queremos trabalhar certo e crescer de forma sustentável”, pontuou o empresário. Volney Aquino informou também que, atualmente, a empresa gera 21 empregos e que, com a ampliação, este número deve chegar a 70. A previsão, conforme afirmou, é ver o projeto viabilizado em um prazo de dois anos.



Aprovação



Os benefícios fiscais às três empresas foram aprovados pelo CDE-TO em reunião ordinária realizada no último dia 19 de julho. O Conselho é composto por representantes da iniciativa pública e privada e é responsável pela administração dos programas de benefícios fiscais e outros projetos de desenvolvimento econômico no Tocantins.



Fonte: Secom