Governo do Estado paga hoje salário de servidores públicos

Os servidores públicos do estado do Tocantins vão passar o feriadão com dinheiro no bolso. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), enviou ontem (10) ao banco, a ordem de pagamento dos salários.



Os valores foram creditados nas respectivas contas nos primeiros minutos desta quarta-feira, 11. A folha, referente ao mês de setembro, soma R$ 308.688.923,29 e engloba os ativos, inativos e pensionistas.



“Esta é a nona folha quitada este ano pelo Governo do Estado, deixando o Tocantins entre os estados brasileiros que vêm mantendo o pagamento dos servidores sem atrasos ou parcelamentos”, pontuou a Sefaz.