Governo do Estado sanciona empréstimo milionário

Foi publicado no Diário Oficial dessa terça-feira (10), a Lei Nº 3.266 que autoriza o chefe do poder Executivo do Estado a realizar empréstimo no valor de R$ 437 milhões junto à Caixa Econômica Federal. A lei foi sancionada pelo governador, Marcelo Miranda e o secretário-chefe da Casa Civil, Télio Leão Ayres.



O empréstimo que tramitava desde o início deste ano na Assembleia Legislativa, só foi votado no último dia 14 de setembro após a inclusão de emendas parlamentares. Ele foi aprovado por 23 votos a favor e um contra do deputado Paulo Mourão (PT).



De acordo com a publicação, o dinheiro será destinado para ações na área da saúde, educação, segurança pública, gestão e infraestrutura. Entre as finalidades inclusas, R$ 21 milhões será usado para a construção de unidades habitacionais, R$ 64 milhões para Implantação e pavimentação da Rodovia 365, que liga Gurupi ao Povoado Trevo da Praia e R$ 10 milhões para continuação da construção do Hospital Geral de Gurupi.



Os recursos para a duplicação da TO-222 que liga Araguaína ao povoado de Novo Horizonte foi o debate mais polêmico em torno do empréstimo e provocou protestos na Casa. A votação que definiu a retirada de R$ 45 milhões, dos R$ 86 milhões que seriam destinados para a obra foi acompanhado por diversos representantes que viajaram de Araguaína para tentar pressionar os deputados a votarem favorável ao projeto que beneficia a cidade, entre eles estava o prefeito Ronaldo Dimas (PR).



Boa parte do recurso que atenderia a obra em Araguaína agora deve beneficiar outros municípios.



Além das modificações no Projeto de Lei, os deputados decidiram que uma parte do dinheiro, mais de R$ 141 milhões, fosse destinada a todos os municípios do Estado.



Cada um dos 139 Municípios recebeu R$ 1 milhão e 20 mil reais, que serão utilizados para infraestrutura urbana e pavimentação asfáltica.