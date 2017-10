Dez autoescolas são suspensas por suspeita de irregularidades

Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran) suspendeu o credenciamento de dez autoescolas no estado. As empresas estão sendo investigadas em um procedimento disciplinar por inconsistências nos documentos apresentados durante o credenciamento de 2017.



A investigação foi publicada no Diário Oficial e tem 60 dias para ser concluída, podendo prorrogada pelo mesmo período. Ao ser questionado sobre as 'inconsistências', o Detran respondeu apenas que se tratam de documentos apresentados à Gerência de Atendimento, Credenciamento e Controle, que foram exigidos para o recredenciamento 2017.



As empresas ficam em Araguatins, Augustinópolis, Filadélfia, Tocantinópolis, Formoso do Araguaia e São Miguel do Tocantins, além de duas em Palmas e Araguaína.

Sobre a situação dos alunos que estão tirando a Carteira Nacional de Habilitação nas empresas descredenciadas de forma cautelar, o Detran disse que ainda está discutindo o assunto, mas os usuários não serão prejudicados.



As autoescolas suspensas são:



Assunção Filho – Araguaína;

Centro de Formação de Condutores de Veículos Araguaína Eireli – Araguaína;

Torres & Santos – Araguatins;

Autoescola Bico do Papagaio – Augustinópolis;

Autoescola Filadélfia – Filadélfia;

Hamilton Melo Santos & CIA – Tocantinópolis;

AR Cavalcante – Formoso do Araguaia;

Tereza A. dos Santos (Autoescola Tocantins) – Palmas;

Autoescola Radar – Palmas;

Antônio Augusto de Sousa & Filho (Autoescola do Bico) – São Miguel do Tocantins.



Outro lado



A empresa Assunção Filho não atendeu as ligações. O Centro de Formação de Condutores Eireli informou que não tinha um responsável para comentar o caso. A Autoescola Bico do papagaio informou que está regularizando os documentos junto ao Detran.



A autoescola Tocantins informou que o responsável estava em reunião e não poderia falar. A empresa Antônio Augusto de Sousa e Filho, Autoescola do Bico, informou que está em busca dos documentos que precisam ser regularizados.



O responsável pela empresa Hamilton Melo Santos & CIA disse que vai entrar com liminar na Justiça para que as atividades da autoescola não sejam suspensas.



Fonte: G1/TO