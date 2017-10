Assembleia pede bloqueio de R$ 33 mi das contas do governo

O presidente da Assembleia Legislativa, Mauro Carlesse (PHS), voltou a ingressar com Mandado de Segurança com pedido de liminar no Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) contra o secretário estadual da Fazenda, Paulo Antenor Oliveira. O parlamentar pede o bloqueio online, nas contas do Executivo, do valor de R$ 33.471.626.80, referentes às cotas de duodécimo que não foram repassadas.



A AL argumenta que desde julho tem enviado reiterados ofícios solicitando, em caráter de urgência e integralidade, os repasses em atraso. Segundo o documento impetrado no Judiciário, o secretário Estadual de Fazenda “atenta contra direito e garantias do efetivo funcionamento regular do Parlamento Estadual”, pois não teria dado retorno a nenhuma das solicitações da Casa de Leis.



“Pelo que se percebe, não há qualquer intenção por parte da Autoridade Coatora em promover os repasses regulares, obrigatórios, à Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, numa clara afronta à autonomia dos Poderes, que como sabemos tem condão constitucional”, aponta no documento.



O Legislativo lembra que os repasses são legais e obrigatórios e, de acordo com os termos do art. 168 da Constituição Federal e art. 83 da Constituição Estadual, devem ser feitos até o dia 20 de cada mês. Conforme a petição, com o atraso, o pagamento dos servidores e fornecedores podem ser prejudicados.



“A conduta da Autoridade Coatora vem trazendo sérios prejuízos, além de representar uma interferência gritante à autonomia e ao funcionamento do Poder Legislativo, já que seus servidores, seus membros, seus fornecedores e prestadores de serviços, com tal atitude, com certeza, não perceberão seus créditos, como de direito, por causa desse ato do Secretário de Fazenda, que de forma ilegal e injusta não fez legalmente e atempadamente os repasses”.



Crime



No mandado, a AL ainda menciona que constitui crime de responsabilidade, no caso, da autoridade o secretário de Fazenda do Estado do Tocantins, em face de não ter efetuado os repasses até o dia 20 de cada mês, “ou enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária”.



Sanção



A Casa de Leis pede que seja estipulada multa cominatória diária, no caso de descumprimento da medida, se ela for concedida. Por fim, solicita que torne definitiva a liminar pleiteada.



Segunda ação



Em abril a AL também ingressou com ação para que a Justiça bloqueasse R$ 9 milhões do Executivo, referentes aos repasses de março.



