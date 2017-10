Gleyde Braga entrega cargo de Secretaria Estadual e Comandante da PM assume pasta interinamente

A secretária de Cidadania e Justiça, Gleyde Braga, entregou seu cargo em carta enviada ao governador Marcelo Miranda (PMDB) no final do dia de hoje (30). Gleyde Braga foi nomeada gestora da Secretaria atendendo a uma indicação de seu ex-marido, o suplente de senador, Donizete Nogueira (PT).



Com a saída da gestora, o governador determinou que o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Glauber Oliveira Santos, assuma interinamente a pasta para assim dar continuidade às ações em curso nas áreas de atuação da Secretaria.



Os atos de exoneração de Gleyde e nomeação internida do Coronel Glauber Oliveira foram divulgadas no Diário Oficial de hoje.



Marcelo Miranda agradeceu a dedicação de Gleyde Braga frente ao cargo e destacou que ela cumpriu sua missão conduzindo a pasta com responsabilidade.