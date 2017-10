Representante do Tocantins será conhecido hoje

A Embaixada dos Estados Unidos divulgará, nesta terça-feira, 31, às 19h30, a lista dos estudantes selecionados para participar do Programa Jovens Embaixadores 2018. Quatro estudantes da rede estadual de ensino estão na disputa para representar o Tocantins. Os vencedores passarão três semanas em intercâmbio nos EUA. O anúncio será feito pelo Canal Futura e pelo site Futura Play: http://www.futuraplay.org/.



O Programa Jovens Embaixadores seleciona jovens da rede pública brasileira, de 15 a 18 anos, que são exemplos em suas comunidades em virtude de sua capacidade de liderança, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa. No Tocantins, a seleção dos estudantes é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc). A pasta realizou ampla mobilização em todo o Estado e registrou mais de 200 inscritos no processo seletivo do Jovem Embaixador 2018.



Os candidatos do Tocantins que irão disputar a vaga para 2018 são: César Sousa Silva, aluno do Colégio Estadual Adolfo Bezerra, de Araguaína; Eros Silvian Borges Coelho Teixeira, da Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira Costa, de Gurupi; Gabriel Gomes Neves, do Centro de Ensino Médio Oquerlina Torres, de Guaraí; e Maria Carolina Azevedo, do Instituto Presbiteriano Vale do Tocantins, Paraíso.



Um deles será escolhido para representar o Tocantins no intercâmbio nos Estados Unidos de 13 de janeiro a 3 de fevereiro de 2018. Os outros três alunos participarão do Curso de Imersão da Língua Inglesa, em Brasília.



A secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, professora Wanessa Zavarese Sechim, destacou a atuação da Seduc no incentivo à participação dos estudantes tocantinenses em iniciativas como o Jovens Embaixadores. “Temos trabalhado muito no sentido de estimular a participação dos nossos alunos em programas como esse, que reforçam o comprometimento com os estudos, o protagonismo juvenil e o voluntariado. A Seduc é parceira do Jovem Embaixador e de tantos outros projetos, porque eles valorizam o potencial dos alunos da rede pública e a relevância desses projetos é imensa para o crescimento dos nossos estudantes”, enfatizou.



O programa



Desde 2003, mais de 500 jovens brasileiros já participaram do programa, que tem como parceiros o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), as secretarias estaduais de educação, a rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos, além das empresas FedEx, MSD, Microsoft, Bradesco, IBM e Boeing Brasil.



O Programa Jovens Embaixadores, realizado em todos os países do continente americano conta, ainda, com um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina.