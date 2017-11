Governo do Estado confirma que Coronel Glauber de Oliveira deixará o Comando Geral da Polícia Militar

O Governo do Estado confirmou a troca de comando da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (1°). O coronel Glauber de Oliveira Santos deixará o cargo o qual será assumido pelo atual Chefe do Estado Maior, coronel Edvan de Jesus Silva.



O governo não confirmou oficialmente o motivo da troca de comando mas ela acontece depois da ação em que policiais militares balearam o delegado da Polícia Civil no final de semana.



Glauber Oliveira deverá assumir definitivamente a pasta da Secretaria de Cidadania e Justiça, o cargo era antes ocupado por Gleyde Braga que em carta ao governador pediu demissão e o coronel assumiu interinamente a pasta.



A troca de comando está prevista para acontecer na próxima segunda-feira (06), no quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Palmas.



Entenda o caso



No último sábado (28), o delegado Marivan da Silva Souza, quando ele foi confundido com um dos bandidos que assaltou um carro-forte na BR-153, no dia anterior. Os policiais que atiraram no delegado e abordaram o veículo estavam em um carro descaracterizado.



O delegado Marivan Souza levou três tiros, um na mão, um na orelha e outro de raspão na cabeça. Ele perdeu parte da orelha.

Os policiais militares que participaram da abordagem foram presos no mesmo dia e transferidos para o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Palmas entregaram as armas e a viatura usadas na ação.