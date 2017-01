Polícia Militar de Minas Gerais divulga concurso com 416 vagas

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PM - MG) divulgou um novo concurso público para admissão ao curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças, em regime estatutário. São 416 vagas, sendo que 374 são para homens, e 12 para mulheres, destinadas ao Interior do Estado, especificamente nas regiões 5ª, 7ª, 11ª, 12ª e 14ª.



Podem se inscrever candidatos que tenham idade entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, nível superior completo, altura mínima de 1,60, que não apresente tatuagem visível quando em uso dos diversos uniformes da Polícia Militar, dentre outros requisitos.



Os pedidos de participação são recebidos entre 28 de fevereiro de 2017 a 29 de março de 2017, pelo site www.policiamilitar.mg.gov.br ou em uma das unidades, cujos os endereços estão informados no edital disponível em nosso site. A taxa de inscrição deve ser paga por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no valor de R$ 122,95.



Quanto à classificação, consta no edital completo disponível em nosso site, que a mesma será obtida por meio de Provas objetivas e dissertativas, avaliações psicológicas, teste de capacitação física, exames de saúde e exames toxicológicos. As primeiras etapas provavelmente vão ser realizadas em 07 de maio de 2017.



Dentre os conteúdos exigidos estão: língua portuguesa, incluindo estudo e interpretação de texto; direito penal; direito constitucional; noções de direito penal militar; noções de estatística; direitos humanos; e legislação extravagante.



O curso terá duração de nove meses, com início previsto para 1 de novembro de 2017 e término em agosto de 2018, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva. A remuneração básica inicial para o Soldado 2ª classe da PMMG é de R$ 3.278,74, mais benefícios como assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica.



Podem se inscrever candidatos que tenham idade entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, nível superior completo, altura mínima de 1,60, que não apresente tatuagem visível quando em uso dos diversos uniformes da Polícia Militar, dentre outros requisitos.



Os pedidos de participação são recebidos entre 28 de fevereiro de 2017 a 29 de março de 2017, pelo site www.policiamilitar.mg.gov.br ou em uma das unidades, cujos os endereços estão informados no edital disponível em nosso site. A taxa de inscrição deve ser paga por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no valor de R$ 122,95.



Quanto à classificação, consta no edital completo disponível em nosso site, que a mesma será obtida por meio de Provas objetivas e dissertativas, avaliações psicológicas, teste de capacitação física, exames de saúde e exames toxicológicos. As primeiras etapas provavelmente vão ser realizadas em 07 de maio de 2017.



Dentre os conteúdos exigidos estão: língua portuguesa, incluindo estudo e interpretação de texto; direito penal; direito constitucional; noções de direito penal militar; noções de estatística; direitos humanos; e legislação extravagante.



O curso terá duração de nove meses, com início previsto para 1 de novembro de 2017 e término em agosto de 2018, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva. A remuneração básica inicial para o Soldado 2ª classe da PMMG é de R$ 3.278,74, mais benefícios como assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica.



Fonte: G1