BNDES muda política de crédito e limita financiamento a 80% do projeto

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quinta-feira (5) mudanças em sua política de concessão de crédito. Uma das novidades é a imposição de um limite de financiamento de até 80% dos projetos pelo banco de fomento.



Na política anterior, cada linha de crédito tinha um limite próprio, que poderia chegar a 100%. O Finame, por exemplo, que financia aquisição de máquinas e equipamentos, concedia crédito de até 90% do valor do bem.



O BNDES afirmou que acabará com as linhas de crédito específicas para setores. Em vez disso, o banco terá duas linhas para financiar os projetos: a incentivada, para investimentos considerados prioritários "pelo seu impacto positivo pela sociedade", e a linha padrão, para os demais projetos.



A linha incentivada terá taxas de juros menores, de até 80% da TJLP. Já a linha padrão, terá um juro de até 30% da taxa de juros de longo prazo (TJLP). A TJLP é considerada uma taxa de juros incentivada, abaixo da praticada no mercado. Hoje ela está em 7,5% ao ano, enquanto a Selic, a taxa básica de juros da economia, está em 13,75% ao ano.



