Sisu abre inscrições para mais de 238 mil vagas em universidades públicas

Começam nesta terça-feira, 24, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que neste primeiro semestre de 2017 oferece 238.397 vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Podem se inscrever candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 e que não tenham tirado zero na redação. A inscrição é feita exclusivamente na página do Sisu na internet.



Para concorrer às vagas do Sisu é necessário informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2016. No momento em que o pretendente insere esses dados no sistema, as notas obtidas no exame são recuperadas automaticamente. O candidato que perdeu o número de inscrição e a senha do Enem 2016 pode recuperá-los na página do exame.



É possível escolher até duas opções de curso superior em instituições de ensino participantes. O resultado será divulgado em 30 de janeiro e os candidatos selecionados podem efetuar suas matrículas nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro.



Metade das vagas da Unitins para alunos da rede pública



A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) está destinando metade das vagas ofertadas por meio do Sisu aos alunos que concluíram o ensino médio em escola pública. São 144 vagas para ingresso no primeiro semestre, sendo 72 para alunos da rede pública e as outras 72 para ampla concorrência.



Os candidatos podem optar por nove cursos: letras com habilitação em português e espanhol, pedagogia, ciências contábeis, direito, enfermagem, administração, engenharia agronômica, serviço social e sistemas de informação. Os cursos são distribuídos em quatro campus: Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas.



No Tocantins, além da Unitins, também ofertam vagas pelo Sisu, a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e o Instituto Federal do Tocantins (IFTO).



Prouni



O candidato inscrito no Sisu também pode fazer a inscrição no Programa Universidade para Todos (Prouni), desde que atenda aos critérios do programa. Caso seja selecionado nos dois programas, deverá optar pela bolsa do Prouni ou pela vaga do Sisu, pois é vedado ao estudante utilizar uma bolsa do programa e estar, simultaneamente, matriculado em instituição de educação superior pública e gratuita.



Confira o calendário do Sisu



24 a 27 de janeiro - Período de inscrições

30 de janeiro - Resultado da chamada regular

30 de janeiro a 10 de fevereiro - Prazo para participar da lista de espera

3 a 7 de fevereiro - Matrícula da chamada regular

16 de fevereiro - Início da convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições.



Fonte: Secom