Governo Federal amplia acesso ao financiamento de moradias

O governador Marcelo Miranda participou na tarde desta segunda-feira, 6, da solenidade de anúncio de mudanças no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, que ampliou o acesso ao financiamento para famílias com renda de até R$ 9 mil. As mudanças foram anunciadas no Palácio do Planalto, pelo presidente Michel Temer e pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo.



Michel Temer disse que a preocupação do governo reúne as necessidades da iniciativa privada e a responsabilidade social com a geração de empregos. “O que vemos hoje é uma combinação virtuosa de estímulo ao setor com fortalecimento de um programa social da maior relevância”.



Marcelo Miranda ressaltou que suas expectativas quanto à ampliação do programa são as melhores. “Acreditamos que essas mudanças, além de possibilitarem o acesso à casa própria a mais pessoas, vão permitir o aquecimento do mercado da construção civil e, automaticamente, a geração de emprego e renda”, pontuou.



As faixas de renda do programa habitacional tiveram os limites reajustados em 7,69%, equivalente à variação da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A ampliação atinge as faixas 1,5; 2 e 3 do Minha Casa, Minha Vida. Com a mudança, o limite para a faixa 1,5 passará de R$ 2.350 para R$ 2,6 mil por família. Para a faixa 2, a renda de enquadramento passou de R$ 3,6 mil para R$ 4 mil e para a faixa 3, de R$ 6,5 mil para R$ 9 mil.



Teto



O valor máximo dos imóveis que podem ser financiados pelo Minha Casa, Minha Vida também subiu, e varia de acordo com a localidade. Nas capitais do Norte e do Nordeste, o limite subirá de R$ 170 mil para R$ 180 mil. Já no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro, o teto passará de R$ 225 mil para 240 mil.



