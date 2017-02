Master Coach Beto Chaves participa de evento internacional em Bogotá

A busca incessante pelo aperfeiçoamento é a motivação que leva Beto Chaves a viajar para longe na próxima semana. O Coach e palestrante paraibano participa do OTC Colômbia 2017, evento de âmbito internacional que ocorrerá em Bogotá entre os dias 15 e 19 de fevereiro.



O OTC (Outdoor Training Certification) é um reconhecido treinamento que certifica profissionais da área de gestão e liderança utilizando metodologia lúdica e dinâmica, nos moldes Training the trainer (treinando o treinador), ou seja, é voltado para pessoas que já possuem experiência prévia com atividades em grupo em busca de mais técnicas e conhecimento.



O evento reunirá em um só lugar participantes de 21 nacionalidades: coachs, facilitadores, consultores, terapeutas, educadores e vários especialistas que trabalham com liderança. Dentre esses estará o paraibano Beto Chaves, palestrante e Master Coach com 4 formações internacionais.



“Acredito que é importante para qualquer profissional estar atualizado e atento às novidades relacionadas à sua área de atuação, por isso confirmei minha presença no OTC Colômbia 2017 e venho há meses me preparando com aulas de espanhol para aproveitar ao máximo o que a conferência pode oferecer”, comenta Beto.



A oportunidade de fazer intercâmbio de experiências com profissionais de outros países também foi um atrativo, afirma o coach. “Sou comunicativo e pretendo fazer contatos, também para compartilhar minhas experiências profissionais e levar o nome do Brasil e da Paraíba a líderes que atuam no exterior”, conclui.



O Master Coach atua à frente do Instituto BCC que tem ganhado espaço nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, realizando formações em coaching. Beto Chaves esteve no final de janeiro em Araguaína para a formação de mais uma turma.



(Com informações do Paraína Já)