Campanha de vacinação contra a Influenza é prorrogada

A Campanha de Vacinação contra Influenza (gripe), que encerraria nesta sexta-feira, dia 26, foi prorrogada até dia 9 de junho. No Brasil, foram cumpridos apenas 60,5% da meta prevista pelo Ministério da Saúde, que autorizou a continuidade da imunização em todo o País. Em Araguaína, foram aplicadas 19.963 doses, o que corresponde a 62,82% da cobertura vacinal do Município, cerca de 35.321 pessoas.



Todas as 19 unidades básicas de saúde continuam com doses disponíveis. Podem vacinar crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto ou aborto), pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, indígenas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e pessoas portadores de doenças crônicas não-transmissíveis. Este ano, também foram inseridos professores de escolas públicas e privadas.



Influenza



A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A doença é transmissível e ocorre por secreções das vias respiratórias da pessoa que está contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos. Após contato com superfícies recém contaminadas por secreções respiratórias, pode levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz.



Locais de vacinação

UBS Albeny Soares de Paula – Avenida C, nº 1035, Setor Couto Magalhães;UBS Araguaína Sul – Rua dos Pinheiros c/ Rua Bacuri, s/nº Araguaína Sul;UBS Avany Galdino, Rua Gonçalves Ledo, Bairro São João;UBS Bairro de Fátima – Rua Padre Anchieta, s/nº, Bairro de Fátima;UBS Couto Magalhães – Av. Perimetral, s/nº, Setor Couto Magalhães;UBS Dr. Dantas – Rua CE, Qd 22 Lt 01, Residencial Costa Esmeralda;UBS Drº Francisco Barbosa de Brito – Rua A esquina c/ Rua L – Vila Aliança;UBS Dr. Raimundo Gomes Marinho – Rua dos Macucos, Loteamento Maracanã;UBS JK – Rua Araguacy, Qd. 14, Lt. 1C, Bairro JK;UBS José de Sousa Rezende – Rua São João Batista, Lt 02 Qd 01 D, Setor Alto Bonito;UBS José Ronaldo Pereira da Costa – Rua 09, Qd 01 Lt 01, Setor Dom Orione;UBS Manoel dos Reis Lima – Rua das Hortênsias, nº 46, Setor Jardim das Flores;UBS Manoel Maria Dias de Brito – Rua dos Ingaxixixes, Qd. 28, LT 01, Setor Cimba;UBS Nova Araguaína – Rua 19, s/nº, Setor Nova Araguaína;UBS Novo Horizonte – Av. Araguaia, s/nº, próximo ao Colégio Est. Manoel Gomes;UBS Palmeiras do Norte – Rua das Camélias, nº 1055, Setor Palmeiras do Norte;UBS Ponte – Rua Joaquim Caboclo, s/nº, Setor Ponte;UBS Senador Benedito Vicente Ferreira – Rua 07, nº 07, Setor José Ferreira;UBS Setor Barros – Av. Bernardo Saião, nº 1082, Setor Barros.