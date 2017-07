Farmácias populares encerram atividades em todo o país

A Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins, a 63 km de Palmas, divulgou uma nota de esclarecimento informando a população que a unidade própria do programa Farmácia Popular do Brasil encerraria as atividades por determinação do Ministério da Saúde (MS) a partir da última sexta-feira.



Conforme o MS, a medida foi definida para alteração na forma de alocação dos recursos, após a percepção de que cerca de 80% dos gastos eram destinados aos custo administrativo e somente 20% para aquisição de medicamentos. Assim, a partir de agosto, o MS irá repassar as verbas das unidades próprias do programa aos estados e municípios para que 100% dos recursos sejam utilizados na compra de medicamentos para a população.

Além disso, a pasta informou que essa medida permitirá o aumento no valor repassado anualmente aos estados e municípios, de R$ 5,10 por habitante para R$ 5,58. A pasta informou que o programa conta com 367 unidades próprias, e ressaltou que “estados e municípios possuem autonomia para dar continuidade às unidades próprias, provendo o financiamento completo ou com parte dos valores transferidos, caso julguem adequado”. No Tocantins existem quatro unidades próprias que chegaram a realizar 45.226 atendimentos entre 1º maio a 2016 e 31 de maio de 2017.



Convênio

O MS também ressaltou que o programa “Aqui tem Farmácia Popular, executado em parceria com farmácias privadas,funcionará normalmente. O Tocantins possui 174 unidades relacionadas a esse serviço. Através do programa são disponibilizados 42 produtos, sendo que 26 deles gratuitamente e o restante com descontos que chegam a 90%. Os medicamentos mais procurados são para hipertensão e diabetes.



Com a medida, o Governo Federal destaca também que a população não ficará sem o benefício, “uma vez que os pacientes continuarão a receber os medicamentos necessários pela atenção básica dos municípios”. O MS não informou como ficará o aviamento de receitas de médicos particulares, que eram atendidas nas farmácias populares e excluídas das farmácias que funcionam nos postos da rede municipal. Em Palmas, a unidade tem um aviso na porta que diz ter sido fechada pelo governo federal.



No Tocantins são quatro unidades próprias, com registro de 45.226 atendimentos entre 1º maio a 2016 e 31 de maio de 2017.



Fonte: Jornal do Tocantins