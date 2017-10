Nota do Enem é aceita para ingresso em universidades de Portugal

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) fechou recentemente um convênio com o Instituto Politécnico da Maia (Ipmai), de Portugal, para que estudantes brasileiros possam usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de ingresso na instituição. Com isso, já são 27 as instituições de ensino superior portuguesas que aceitam o Enem.



As instituições portuguesas que usam o exame podem definir qual será a nota de corte para o acesso dos estudantes brasileiros aos cursos ofertados. A revalidação de diplomas e o exercício profissional no Brasil dos estudantes que cursarem o ensino superior em Portugal estão sujeitos à legislação brasileira aplicável à matéria.



O primeiro convênio interinstitucional foi firmado em 2014, com a Universidade de Coimbra. Os convênios não envolvem transferência de recursos e não preveem financiamento estudantil por parte do governo brasileiro.



O Inep já tem 27 convênios com as seguintes instituições portuguesas:



Universidade de Coimbra



Universidade de Algarve



Instituto Politécnico de Leiria



Instituto Politécnico de Beja



Instituto Politécnico do Porto



Instituto Politécnico de Portalegre



Instituto Politécnico do Cávado e do Ave



Instituto Politécnico de Coimbra



Universidade de Aveiro



Instituto Politécnico de Guarda



Universidade de Lisboa



Universidade do Porto



Universidade da Madeira



Instituto Politécnico de Viseu



Instituto Politécnico de Santarém



Universidade dos Açores



Universidade da Beira Interior



Universidade do Minho



Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário



Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias



Instituto Politécnico de Setúbal



Instituto Politécnico de Bragança



Instituto Politécnico de Castelo Branco



Universidade Lusófona do Porto



Universidade Portucalense



Instituto Universitário da Maia (Ismai)

Fonte: Agência Brasil

