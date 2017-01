Bombeiros arrecadam mais de uma tonelada de alimentos

Os bombeiros de Araguatins, por meio da ABMA - Associação de Bombeiros Militares, arrecadaram mais de uma tonelada em alimentos e centenas de brinquedos para as famílias carentes da cidade.



A ação foi organizada pelos bombeiros na folga, sendo todos os envolvidos voluntários para essa causa. As arrecadações tiveram início no mês de setembro deste ano e fazem parte da Campanha Natal Solidário - 2016, em que foram coletados alimentos não perecíveis em pontos de coletas distribuídos pela cidade. As doações foram encerradas e uma festa beneficente intitulada como "Chama o Bombeiro 2 Edição", ocorrida no dia 23 de dezembro no Clube das Acácias marcou o início da entrega dos materiais doados. O evento contou com a participação de quase mil pessoas.



A ação teve o apoio cultural da Associação Comercial e Industrial de Araguatins (Aciat), grande parte do empresariado, bem como o apoio do Judiciário da Comarca de Araguatins.



As cestas básicas e os brinquedos estão sendo entregues para as famílias nos bairros mais carentes da cidade como: Vila Madalena, Vila Miranda e Vila Cidinha.