Dupla sertaneja Henrique e Juliano canta para pacientes em UTI

A dupla sertaneja Henrique e Juliano esteve no Hospital Geral de Palmas (HGP), nesta segunda-feira (2), cantando para pacientes internados na unidade. Eles estiveram no local por cerca de uma hora, na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), visitando pessoas que sofrem de esclerose lateral amiotrófica, doença que atinge o sistema nervoso. Os tocantinenses estão no estado passando férias.



Segundo a coordenadora da UCI, Marlla Santos, a visita foi realizada depois que a dupla soube que a paciente Edilza Santos de Araújo, de 34 anos, internada na unidade há quatro, é fã dos sertanejos.



"Parabéns para vocês, obrigada pela oportunidade de estar conhecendo ela. Gosta do nosso trabalho. Deve ter tantos aqui que gostam da gente também. Pela correria as vezes a gente acaba fazendo pouco demais pelo nosso próximo. Então, 2017 começou com uma promessa, minha e do meu irmão, da gente poder ajudar mais o próximo. Acho que ser bem-sucedido é isso: você não tem só para si. Tem para si e para ajudar o próximo também. E todo mundo é assim. Vocês dão amor, carinho, atenção, respeito e dignidade todos os dias, através das mãos de vocês, dos olhares de vocês. Muito obrigado a cada um pela oportunidade de estar aqui e conhecer a Edilza", disse Henrique após cantar para a paciente, a música 'Como é que a gente fica'.



De acordo com a Marlla, a dupla soube da fã depois que ela fez uma transmissão ao vivo em uma rede social. "Eu sabia que a Edilza era fã da dupla, mas não sabia como chegar até eles. Então chamei o fisioterapeuta Huxley Luiz para fazer uma surpresa para ela. Ele cantou algumas músícas do Henrique e Juliano durante a transmissão. Depois eu pedi para as pessoas compartilharem a postagem até a informação chegar a eles."



Durante a visita a unidade, a dupla ainda esteve com outros dois pacientes.



UCI



A unidade é intensiva, onde ficam pacientes em estado grave. Nesse caso, pessoas que vivem no hospital há anos.



Juntamente com a equipe multidisciplinar da UCI, Marlla realiza ações com esses pacientes. No começo de 2016, por exemplo, a equipe levou um idoso de 60 anos para um passeio no parque Cesamar, após dois anos internado no HGP.



